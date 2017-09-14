За пять месяцев до начала Олимпиады-2018 организации выпустили совместное заявление, согласно которому "отказ МОК привлечь Россию к ответственности за один из самых больших скандалов в истории спорта... ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения".
Антидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что Россия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".
Они также заявили о "серьезных сомнениях" в том, что игры в Пхенчхане будут чистыми, из-за "незавершенного расследования о применении допинга российскими атлетами на Олимпиаде 2014 года в Сочи и данных о некорректном тестировании российских атлетов за последние четыре года".
В декабре 2016 года команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском спорте.
Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.
По мнению независимых экспертов, работавших над докладом, масштабная система подмены допинг-проб начала создаваться в России в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.
Российские чиновники категорически отрицают все обвинения, содержащиеся в докладе Макларена.
Допинговый скандал
Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля прошлого года. Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.
По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.
В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. В полном составе не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.
МОК также ввел против России санкции, которые с тех пор продлевались. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.
Российские спортивные функционеры называли выводы доклада Макларена бездоказательными, призванными опорочить имидж российского спорта.
В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.
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