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Баскетбольные болельщики создали петицию на портале Change.org с предложением изменить эмблему Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в память о трагически погибшем в авиакатастрофе Коби Брайанте. Петицию уже подписали более 150 тысяч человек.
Болельщики просят изменить эмблему НБА в память о погибшем Коби Брайанте
© Scanpix

"Подпишите эту петицию, чтобы навсегда запечатлеть память о нем на логотипе НБА", - призывают авторы петиции.

На нынешнем логотипе лиги, созданном в 1969 году, ведущим мяч изображен другой легендарный экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" - Джерри Уэст.

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Личный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту находились девять человек, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну. Все они погибли.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в "Лейкерс". На счету американца 18 Матчей звезд НБА. Со сборной США Брайант выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

Соболезнования в связи с трагедией выразил весь спортивный мир, а также президент США Дональд Трамп.

NEWSru.com

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