Болельщики просят изменить эмблему НБА в память о погибшем Коби Брайанте

"Подпишите эту петицию, чтобы навсегда запечатлеть память о нем на логотипе НБА", - призывают авторы петиции.
На нынешнем логотипе лиги, созданном в 1969 году, ведущим мяч изображен другой легендарный экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" - Джерри Уэст.
That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN— Jeremiah the Great (@Jmarr237) January 26, 2020
Личный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту находились девять человек, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну. Все они погибли.
Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в "Лейкерс". На счету американца 18 Матчей звезд НБА. Со сборной США Брайант выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.
В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.
Соболезнования в связи с трагедией выразил весь спортивный мир, а также президент США Дональд Трамп.
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