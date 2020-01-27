Болельщики просят изменить эмблему НБА в память о погибшем Коби Брайанте

"Подпишите эту петицию, чтобы навсегда запечатлеть память о нем на логотипе НБА", - призывают авторы петиции.

На нынешнем логотипе лиги, созданном в 1969 году, ведущим мяч изображен другой легендарный экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" - Джерри Уэст.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN — Jeremiah the Great (@Jmarr237) January 26, 2020

Личный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту находились девять человек, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну. Все они погибли.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в "Лейкерс". На счету американца 18 Матчей звезд НБА. Со сборной США Брайант выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

Соболезнования в связи с трагедией выразил весь спортивный мир, а также президент США Дональд Трамп.