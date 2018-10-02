В воскресенье Сапп выиграл первый бой в ММА за семь лет (всего у него 12 побед и 20 поражений). С 2011 года американский громила проиграл 14 раз подряд – в том числе россиянину Александру Емельяненко и польскому стронгмену Мариушу Пудяновскому.
В Саитаме Боб встречался с бывшим египетским сумоистом Осунаараши, который дебютировал в смешанных единоборствах. Специально для гигантов (вес обоих бойцов превышал 150 кг) промоушен Rizin придумал особые правила – три раунда по три минуты. Сапп начал поединок в привычной манере – обрушил шквал атак на соперника с первых секунд, но Осунаараши выстоял. А к третьему раунду у обоих закончился бензин: бойцы застывали на несколько десятков секунд и без ударов просто смотрели друг на друга. Даже призывы рефери не помогали. Судьи отдали победу Бобу Саппу единогласным решением.
sapp vs osunaarashi, round 3, the best round in mma history pic.twitter.com/sqWgL588VR— nakajima as ghc champion celebration account (@ebgteddy) September 30, 2018
Бойцы ММА во время боя устали и просто смотрели друг на друга
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