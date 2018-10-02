Бойцы ММА во время боя устали и просто смотрели друг на друга

В воскресенье Сапп выиграл первый бой в ММА за семь лет (всего у него 12 побед и 20 поражений). С 2011 года американский громила проиграл 14 раз подряд – в том числе россиянину Александру Емельяненко и польскому стронгмену Мариушу Пудяновскому.

В Саитаме Боб встречался с бывшим египетским сумоистом Осунаараши, который дебютировал в смешанных единоборствах. Специально для гигантов (вес обоих бойцов превышал 150 кг) промоушен Rizin придумал особые правила – три раунда по три минуты. Сапп начал поединок в привычной манере – обрушил шквал атак на соперника с первых секунд, но Осунаараши выстоял. А к третьему раунду у обоих закончился бензин: бойцы застывали на несколько десятков секунд и без ударов просто смотрели друг на друга. Даже призывы рефери не помогали. Судьи отдали победу Бобу Саппу единогласным решением.