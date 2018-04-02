Бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен в четвертый раз

Титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в легком весе не состоится из-за травмы американца. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Chabibas Nurmagomedovas.
© Vida Press

Долгожданный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, однако был отменен уже в четвертый раз.

По словам Уайта, Фергюсон несколько дней назад получил повреждение связок колена, поэтому не сможет выйти в октагон.

В связи с этим соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. Формат боя не претерпит изменений — на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

В 2015 и 2016 годах Нурмагомедов и Фергюсон не смогли встретиться по причине травм. В марте 2017-го за несколько часов до официального взвешивания Хабиб был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой был отменен.

В активе 29-летнего Хабиба 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.

NEWSru.com
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