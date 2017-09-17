Судья Дэйв Моретти отдал бой Головкину (115-113), Эдэлэйд Берд присудил победу Альваресу (118-110), Дон Трелла посчитал, что поединок был равным, счет его судейской записки —114-114. Бой завершился раздельной ничьей.
Бой за чемпионство мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) проходил в Лас-Вегасе.
И Головкин, и Альварес объявили о готовности провести второй бой. "Я хотел настоящего боя, но получил не совсем то, чего хотел. Посмотрите на мои пояса. Я все еще чемпион. Я не проиграл, но, конечно, хочу реванш", — сказал Головкин. "Конечно, безусловно, если люди хотят реванша, то я готов к нему. В этом бою Головкин не победил, это был ничейный поединок", — заявил Альварес.
До этого боя в активе 27-летнего Альвареса было 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. 35-летний Головкин до поединка с Альваресом одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаута).
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