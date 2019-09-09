Боец Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным инстаблогером из России

Сейчас Хабиб Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Однако, как пишет Sports.ru, после обновления рейтинга он должен подняться на первое место — сейчас список возглавляет Джон Джонс, который восемь раз защищал титул чемпиона UFC.

Кроме того, Хабиб стал самым популярным инстаграм-блогером из России. До недавних пор на вершине была Ольга Бузова с 16,3 миллиона подписчиков. Но теперь у Нурмагомедова 16,4 миллиона.

На третьем месте по популярности находится рэпер Тимати — 14,3 миллиона. На четвертом — Ксения Бородина: 13,3 миллиона. На пятом — Павел Воля: 13 миллионов.