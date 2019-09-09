В ночь с 7 на 8 сентября российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона мира в легком весе UFC, победив в Абу-Даби американца Дастина Порье. Он одолел его при помощи удушающего приема.
© Reuters

Сейчас Хабиб Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Однако, как пишет Sports.ru, после обновления рейтинга он должен подняться на первое место — сейчас список возглавляет Джон Джонс, который восемь раз защищал титул чемпиона UFC.

Кроме того, Хабиб стал самым популярным инстаграм-блогером из России. До недавних пор на вершине была Ольга Бузова с 16,3 миллиона подписчиков. Но теперь у Нурмагомедова 16,4 миллиона.

На третьем месте по популярности находится рэпер Тимати — 14,3 миллиона. На четвертом — Ксения Бородина: 13,3 миллиона. На пятом — Павел Воля: 13 миллионов.

Статьи по теме:

Конор Макгрегор напрашивается на реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший обладатель поясов Абсолютного бойцовского...

Кадыров пригрозил оскорбляющим чеченцев дагестанцам: "Вам вырвут языки и сломают пальцы" (9)

На административной границе между Чеченской...

"Слишком старые": Forbes исключил из рейтинга звезд Киркорова, Лепса, Михайлова и Шнурова (3)

Журнал Forbes , обнародовав очередной рейтинг 40 самых...

Спорт в мире

Боец Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным инстаблогером из России

В ночь с 7 на 8 сентября российский боец Хабиб...

Бывший футболист "Зенита" рассказал о "русской мафии" в клубе

Бывший полузащитник санкт-петербургского " Зенита "...

Суд согласился освободить футболистов Кокорина и Мамаева условно-досрочно (2)

Алексеевский районный суд Белгородской области...

ВИДЕО: Автомобиль Bugatti сравнялся с болидами и разогнался до 500 км/ч

Компания Bugatti опубликовала видео разгона гиперкара Chiron...

Двух китайских бегуний заподозрили в принадлежности к мужскому полу (ВИДЕО) (4)

На чемпионате Китая по легкой атлетике разразился...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (12)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Президент Литвы: мы должны оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим (11)

Государственные ведомства Литвы должны уделять...

Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы

В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4...

Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем (1)

В понедельник в Литве установится зона высокого...