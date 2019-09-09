Сейчас Хабиб Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Однако, как пишет Sports.ru, после обновления рейтинга он должен подняться на первое место — сейчас список возглавляет Джон Джонс, который восемь раз защищал титул чемпиона UFC.
Кроме того, Хабиб стал самым популярным инстаграм-блогером из России. До недавних пор на вершине была Ольга Бузова с 16,3 миллиона подписчиков. Но теперь у Нурмагомедова 16,4 миллиона.
На третьем месте по популярности находится рэпер Тимати — 14,3 миллиона. На четвертом — Ксения Бородина: 13,3 миллиона. На пятом — Павел Воля: 13 миллионов.
Боец Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным инстаблогером из России
В ночь с 7 на 8 сентября российский боец Хабиб...
Бывший футболист "Зенита" рассказал о "русской мафии" в клубе
Бывший полузащитник санкт-петербургского " Зенита "...
Суд согласился освободить футболистов Кокорина и Мамаева условно-досрочно (2)
Алексеевский районный суд Белгородской области...
ВИДЕО: Автомобиль Bugatti сравнялся с болидами и разогнался до 500 км/ч
Компания Bugatti опубликовала видео разгона гиперкара Chiron...
Двух китайских бегуний заподозрили в принадлежности к мужскому полу (ВИДЕО) (4)
На чемпионате Китая по легкой атлетике разразился...
TOP новостей
Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил
Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...
Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (12)
Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...
Президент Литвы: мы должны оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим (11)
Государственные ведомства Литвы должны уделять...
Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы
В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4...
Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем (1)
В понедельник в Литве установится зона высокого...