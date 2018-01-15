Бо выиграл масс-старт, Фуркад стал мировым рекордсменом

До первой стрельбы лидировал Антон Шипулин, но три штрафных круга отбросили россиянина в самый хвост пелотона. В дальнейшем Шипулин стрелял лучше, и в итоге завершил гонку 15-м.

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев до первого огневого рубежа выбрался на ведущие позиции в большом пелотоне, а после безупречной стрельбы занимал 4-е место. На второй стрельбе Расторгуев не закрыл одну мишень и выпал за пределы топ-10. После третьей стрельбы он отправился на один штрафной круг, а после последней стрельбы — еще на два.

Гонку Расторгуев завершил 20-м среди 30-ти участников, проиграв Бо-младшему минуту и 27 секунд. В этот раз Андрей не был по чистой скорости на лышне среди лучших, где быстрейшим оказался М.Фуркад.

Фуркад-младший захватил лидерство после второй стрельбы, но на стрельбе из положения лежа он допустил две осечки и оказался в середине второго десятка, более полуминуты отставая от Йоханнеса Бо. Своих позиций норвежец не сдал, одержав шестую победу в сезоне (5 — у Фуркада).

На последней стрельбе француз закрыл все мишени, на последнем круге опередил своих соотечественников Фильона-Майе и Гиогонну и стал вторым, поднявшись на пьедестал почета в 127-й раз (68-35-24).

В этом сезоне француз попадал на пьедестал почета во всех 12 личных гонках (5-5-2). Учитывая концовку сезона-2016/17, Фуркад в 15-й раз подряд попал в топ-3. Таким образом, он установил новый рекорд. Француз побил собственное достижение конца сезона-2012/13 — начала сезона-2013/14, когда провел серию в 13 подиумов.

До Фуркада рекордом по количеству призовых мест на этапах Кубка мира владели восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев (по 10 заездов в топ-3 подряд).

Мартен Фуркад продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира — 666 очков. Второй — Йоханнес Бо (622), далее — словенец Яков Фак (430), норвежец Тарьей Бо (349), итальянец Лукас Хофер (346), немец Симон Шемп (344) и россиянин Антон Шипулин (337). У Расторгуева — 224 очка и 17-е место.

В женском масс-старте победу одержала Кайса Мякяряйнен. Финская спортсменка на четырех огневых рубежах допустила 2 промаха, а в финишном створе на 0,8 секунды опередила немку Лауру Дальмайер (тоже 2 штрафных круга). Для Мякяряйнен эта 22-я победа в карьере на этапах Кубка мира. Всего у нее 74 подиума.

Дальмайерпопала в топ-3 в 39-й раз в карьере. Тройку лучших в масс-старте замкнула чешка Вероника Виткова, устоявшая под напором стрелявшей без промаха канадки Розанный Кроуфорд.

Латвийская биатлонистка Байба Бендика после первой, второй и четвертой стрельбы бежала по одному штрафному кругу. В итоге она заняла 29-е место (опередила только чешку Еву Пушкарчикову), отстав от Мякяряйнен на две минуты и 52 секунды.

Кайса Мякяряйнен вышла на лидирующую позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону — 489 очков. Второй идет словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (470), которая в масс-старте была 23-й, далее — итальянка Доротея Вирер (399), француженка Жюстин Брезаз (376), немки Дениз Херманн (342) и Лаура Дальмайер (336). У Бендики — 47 очков и 51-е место в общем зачете.

Рупольдинг. 5-й этап Кубка мира

Мужчины. Масс-старт на 15 км

1 Йоханнес Бо (Норвегия) — 37.11,2 (0+0+0+1)

2 Мартен Фуркад (Франция) +4,5 сек (0+0+2+0)

3 Антонин Гигонна (Франция) +8,4 (0+0+0+0)

4 Кентен Фильон-Майе (Франция) +12,6 (0+0+1+0)

5 Тарьей Бо (Норвегия) +14,2 (0+0+0+1)

6 Симон Шемп (Германия) +14,6 (0+0+0+1)

…15 Антон Шипулин (Россия) +1.02,9 (3+0+1+0)

… 20 Андрей Расторгуев (ЛАТВИЯ) +1.27,7 (0+1+1+2)

Женщины. Масс-старт на 12.5 км

1 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 34.05,6 (1+0+0+1)

2 Лаура Дальмайер (Германия) +0,8 сек (1+0+0+1)

3 Вероника Виткова (Чехия) +4,6 (1+0+1+0)

4 Розанна Кроуфорд (Канада) +5,2 (0+0+0+0)

5 Дениз Херманн (Германия) +16,7 (1+1+1+1)

6 Дарья Домрачева (Беларусь) +23,7 (0+0+1+2)

…23 Анастасия Кузьмина (Словакия) +1.47,5 (1+2+3+0)

…29 Байба Бендика (ЛАТВИЯ) +2.52,6 (1+1+0+1)…