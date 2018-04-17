Немецкий таблоид пишет, что Бессеберг в течение 15 лет получал взятки от российской делегации. В частности, ему оплачивали услуги проституток. В обмен на это 72-летний немецкий функционер проталкивал выгодные для России решения: после одного из сеансов у девушек по вызову он настоял на проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени, несмотря на допинговые скандалы в России.

Ранее Всемирное допинговое агентство (WADA) обвинило Бессеберга в сокрытии информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. В WADA заявили, что глава IBU участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны "полный дипломат долларов", но Бессеберг все обвинения опроверг.

Бессеберг временно отстранен от должности президента IBU. Исполняющим обязанности президента является вице-президент организации по финансам Клаус Ляйстнер.