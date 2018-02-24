Заключительный этап соревнований должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.

Ранее биатлонная сборная США сделала соответствующее заявление.

"Решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить проведение финала кубка мира в российской Тюмени совершенно неприемлемо. Отстаивая принципы чистого спорта, а также руководствуясь соображениями нашей личной безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях", - говорится в документе.

Профильный комитет IBU получил письма от более чем 30 спортсменов из восьми стран мира, включая трех чемпионов зимних Игр-2018, в которых они выражают сомнения по поводу места проведения заключительного этапа Кубка.

"Россия по-прежнему не соответствует кодексу ВАДА, приезжающим в Россию спортсменам грозит физическая опасность, шесть российских атлетов уже были наказаны IBU и МОК по итогам олимпийского сезона 2014-го года, еще по одному делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в России является возмутительным посланием миру о безразличии функционеров к проблеме допинга", - говорится в обращении.

При этом в американской сборной подчеркивают, что всецело поддерживают право "чистых" российских атлетов соревноваться и считают, что в будущем Россия вернет себе право на проведение чемпионатов мира и Кубков мира IBU. "(Однако это может произойти) только после того, как будет продемонстрирована значительная готовность страны исправить существующую в данный момент ситуацию с допингом", - подчеркивают авторы обращения.

Как сообщает РИА-Новости, в Международном олимпийском комитете уже прокомментировали решение американских биатлонистов.

"Бойкоты мало что дают. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула", - цитирует агентство директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

И снова допинг

В субботу 24 февраля от олимпийский соревнований в Пхенчхане отстранили российскую бобслеистку Надежду Сергееву. В заявлении спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что она дисквалифицирована до окончания Игр.

Как сообщили в антидопинговой комиссии, во время субботнего слушания Сергеева признала, что нарушила антидопинговые нормативы.

Ранее в организме спортсменки нашли запрещенный препарат, сообщил глава федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

Анализы показали, что спортсменка принимала триметазидин. Этот препарат используется для лечения сердечных заболеваний. ВАДА относит его к метаболическим модуляторам, поскольку препарат имеет свойства, позволяющие повысить скоростные показатели.

Александр Зубков ранее заявлял, что не понимает, как запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки, так как за пять дней до сдачи допинг-пробы, оказавшейся положительной, Сергеева уже проходила допинг-контроль - и тогда никаких запрещенных веществ у нее не нашли.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Надежда Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

30-летняя Сергеева стала одной из 168 спортсменов, которым разрешили участвовать в Играх-2018, несмотря на отстранение России от Олимпиады.

Ранее из-за наличия мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого бронзовой медали лишилась российская пара в дабл-миксте по керлингу.

Новые нарушения значительно снижают шансы сборной атлетов из России пройти на церемонии закрытия Олимпиады под российским флагом. МОК обещал рассмотреть такую возможность в том случае, если за все время Игр к команде не будет никаких претензий.

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее за систематическое нарушение антидопинговых правил.

По решению МОК, российские спортсмены выступают в форме без государственной символики, сборная официально называется "Олимпийские спортсмены из России (OAR)". Всего на Олимпиаду в Пхёнчхан приехали 169 спортсменов из России - третья по численности команда после олимпийских сборных Канады и США.