Команда Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла женскую эстафету 4х6 км в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Baltarusijos biatlono moterų rinktinė: Iryna Kriuko, Dzinara Alimbekava, Darja Domračeva ir Nadežda Skardino
© AP / Scanpix

Серебро завоевали шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг. Бронзовая медаль досталась команде Франции, за которую бежали Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаи Бескон.

Белорусские биатлонистки допустили девять промахов на восьми огневых рубежах. Домрачева на последнем стрельбище допустила три промаха и рисковала отправиться на штрафной круг, но с помощью дополнительных патронов все же закрыла мишени и в одиночестве ушла на финиш.

Примечательно, что Домрачева стала первой четырехкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне. Три золота на счету Анастасии Кузьминой из Словакии, еще у четырех биатлонисток по две медали высшего достоинства.

В общей сложности это уже шестая олимпийская медаль в карьере Домрачевой. Ранее на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка завоевала серебряную награду в масс-старте. Кроме того, четыре года назад в Сочи она выиграла три личные гонки — гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт.

Белоруссия стараниями биатлонисток получила вторую золотую и третью в общей сложности медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Первое золото добыла фристайлистка Анна Гуськова, победившая в соревнованиях по лыжной акробатике.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)

Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Беларусь (Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева) — 1:12.03,4 (0+9)
2. Швеция (Перссон, Брорссон, Магнуссон, Эберг) +10,7 (0+12)
3. Франция (Шевалье, Дорен-Абер, Бреза, Бескон) +17,6 (0+14)
4. Норвегия (Сулемдаль, Экхофф, Ландмарк-Тандреволд, Улсбю) +29,7 (3+12)
5. Словакия (П. Фиалкова, Кузьмина, Полякова, И. Фиалкова) +38,4 (1+9)
6. Швейцария (Э. Гаспарин, Хекки, С. Гаспарян, Кадуриш) +43,5 (0+16)

Всего стартовали 18 команд.

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