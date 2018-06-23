Бельгия обыграла Тунис в матче с семью голами, Лукаку догнал Роналду в гонке бомбардиров

Бельгийцы с первых секунд полетели в атаку и уже на шестой минуте открыли счет. Защитник сборной Туниса Сиам Бен-Юссеф сфолил в штрафной против Эдена Азара, который сам же хладнокровно реализовал пенальти. Для полузащитника "Челси" этот гол стал первым в последних семи матчах на чемпионатах мира.

На 16-й минуте очередная быстрая атака бельгийцев завершилась вторым зятием ворот сборной Туниса — Ромелу Лукаку получил передачу на ход от Дриса Мертенса, вошел в штрафную и ударос с левой ноги в дальний угол удвоил преимущество "красных дьяволов".

Впрочем, сборная Туниса практически сразу сократила отставание. Защитник бельгийского "Гента" Дилан Бронн удачно сыграл головой после подачи в штрафную со "стандарта", который был назачен после динамичной атаки сборной Туниса по левому флангу.

Через пару минут Бронн получил травму колена и покинул поле на носилках, а чуть позже сборная Туниса потеряла из-за повреждения и Бен-Юссефа. Без двух своих лидеров сборная Туниса сникла и перед самым перерывом пропустила второй мяч от Лукаку. После передачи Томаса Менье нападающий "Манчестер Юнайтед" оказался в одиночестве перед воротами Фарука Бен-Мустафы и переиграл голкипера в ближнем бою.

Сделав дубль, Лукаку догнал в гонке бомбардиров ЧМ-2018 лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. У обоих теперь по четыре гола. Но Лукаку — не единсвтенный футболист, которому удалось сделать дубль на стадионе "Спартак" в отчетном матче. В начале второго тайма свой второй мяч забил и Эден Азар, который реализовал выход один на один с вратарем.

В конце матча команды обменялись голами — на 90-й минуте вышедший на замену Миши Батшуайи отправил пятый мяч в ворота Туниса, а в компенсированное время точным ударом отметился капитан сборной Туниса Вахби Хазри.

#BEL 5-2 #TUN Столь результативных матчей на #ЧМ2018 мы еще не видели! Бельгия играла сама, давала играть сопернику (гол в добавленное время забил Хазри) и одержала впечатляющую победу#BELTUN pic.twitter.com/3B4sifgC6a— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

Матч сборных Бельгии и Туниса стал самым результативным на ЧМ-2018 и принес рекорд. После первого гола в этой встрече чемпионат в России стал рекордным по количеству матчей без 0:0 — 27 игр подряд. Таким образом, на турнире в России пало достижение 1954 года.

Сборная Бельгии одержала самую крупную для себя победу на чемпионатах мира. После матча в Москве ситуация в группе G такова, что две победы еще не гарантировали бельгийцам место в плей-офф, а два поражения пока не отправили Тунис домой. Африканская сборная может попасть в плей-офф, если победит с крупным счетом Панаму, а Англия проиграет оба оставшихся матчей в группе.