Мюнхенская "Бавария" уверенно обыграла французский "Лион" и вышла в финал футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Полуфинальный матч прошел в Лиссабоне вечером в среду, 19 августа, и завершился со счетом 3:0.

В первом тайме дубль в составе немецкой команды оформил полузащитник Серж Гнабри (Serge Gnabry). А в концовке встречи отличился польский нападающий Роберт Левандовски. Для него этот гол стал 15-м в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в гонке бомбардиров.

В финале "Бавария" сыграет с ПСЖ

В решающем матче главного клубного турнира Европы мюнхенцы сразятся с другим представителем Франции - "Пари Сен-Жермен". Парижане днем ранее также переиграли "РБ Лейпциг" со счетом 3:0. Финальная игра пройдет 23 августа в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 все матчи ЛЧ, начиная со стадии 1/4 финала, проходят в португальской столице.

"Бавария" в одиннадцатый раз сыграет в финале Лиги чемпионов, на ее счету пять побед в этом турнире. ПСЖ впервые в истории дошел до решающего матча ЛЧ.