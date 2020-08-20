Мюнхенская "Бавария" уверенно обыграла французский "Лион" и вышла в финал футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Полуфинальный матч прошел в Лиссабоне вечером в среду, 19 августа, и завершился со счетом 3:0.
One step closer. 🔥#MissionLis6on #FCBayern #UCLfinal pic.twitter.com/TPCF7AnsI1— FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2020
В первом тайме дубль в составе немецкой команды оформил полузащитник Серж Гнабри (Serge Gnabry). А в концовке встречи отличился польский нападающий Роберт Левандовски. Для него этот гол стал 15-м в текущем розыгрыше турнира, он лидирует в гонке бомбардиров.
В финале "Бавария" сыграет с ПСЖ
В решающем матче главного клубного турнира Европы мюнхенцы сразятся с другим представителем Франции - "Пари Сен-Жермен". Парижане днем ранее также переиграли "РБ Лейпциг" со счетом 3:0. Финальная игра пройдет 23 августа в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 все матчи ЛЧ, начиная со стадии 1/4 финала, проходят в португальской столице.
"Бавария" в одиннадцатый раз сыграет в финале Лиги чемпионов, на ее счету пять побед в этом турнире. ПСЖ впервые в истории дошел до решающего матча ЛЧ.
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