"Барселона" уволила главного тренера Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Стороны расторгли контракт после встречи Вальверде и президента клуба Жозепа Бартомеу.
Ernesto Valverde
© AFP/Scanpix

Место Вальверде занял Кике Сетьен. Он подписал контракт с клубом на два с половиной года. Предыдущей командой Сетьена был «Бетис», с которым он занял шестое место в Чемпионате Испании в сезоне 2017/18 и вышел в плей-офф Лиги Европы в прошлом году.

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Эрнесто Вальверде возглавлял «Барселону» с июля 2017 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Испании в сезонах 2017/18 и 2018/19, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

10 января «Барселона» уступила в полуфинале Суперкубка мадридскому «Атлетико». Команда лидирует в чемпионате, но опережает мадридский «Реал» только по дополнительным показателям.

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