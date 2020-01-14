"Барселона" уволила главного тренера Эрнесто Вальверде

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Место Вальверде занял Кике Сетьен. Он подписал контракт с клубом на два с половиной года. Предыдущей командой Сетьена был «Бетис», с которым он занял шестое место в Чемпионате Испании в сезоне 2017/18 и вышел в плей-офф Лиги Европы в прошлом году.

Эрнесто Вальверде возглавлял «Барселону» с июля 2017 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Испании в сезонах 2017/18 и 2018/19, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

10 января «Барселона» уступила в полуфинале Суперкубка мадридскому «Атлетико». Команда лидирует в чемпионате, но опережает мадридский «Реал» только по дополнительным показателям.