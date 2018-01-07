"Барселона" купила Коутиньо за 160 млн евро и прописала отступные в 400 млн евро

"Барселона" официально объявила о трансфере бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филлипе Коутиньо. 25-летний бразильский футболист подпишет с каталонским клубом контракт на 5,5 сезонов. В соглашении прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
Philippe Coutinho
© Reuters / Scanpix

Каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов).

Ранее бразилец отказался от 15 миллионов евро ради перехода в "Барселону", не полетел с "Ливерпулем" на сбор в Дубай и в ближайшее время отправится в Испанию. Коутиньо играл за "Ливерпуль" с 2013 года.

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