"Барселона" купила Коутиньо за 160 млн евро и прописала отступные в 400 млн евро

Каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов).

Ранее бразилец отказался от 15 миллионов евро ради перехода в "Барселону", не полетел с "Ливерпулем" на сбор в Дубай и в ближайшее время отправится в Испанию. Коутиньо играл за "Ливерпуль" с 2013 года.