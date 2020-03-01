"Соперник делал именно то, что хотел, а мы - нет. Вот так работает футбол, - сказал после матча наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, слова которого приводит ВВС. - Нужно принять результат матча. Это не просто, но он доказывает, что мы не были достаточно хороши. Это всегда очень сложно".

Поражение стало первым для "Ливерпуля" с 3 января прошлого года, когда "красные" уступили в гостях "Манчестер Сити" (1:2).

После этого клуб не проигрывал на протяжении 44 встреч (39 побед, 5 ничьих), что стало второй по протяженности серией без поражений в чемпионате Англии. Рекорд принадлежит "Арсеналу" Арсена Венгера, который с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004-го не проигрывал в течение 49 встреч и стал единственным в истории обладателем золотого кубка, который вручается за чемпионство в Английской премьер-лиге без поражений.

В текущем розыгрыше чемпионата "Ливерпуль" до этого победил в 26 матчах и один раз сыграл вничью, не сумев обыграть в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу (79), отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" (57) составляет 22 очка. "Уотфорд" (27) покинул зону вылета и располагается сейчас на 17-й строчке.