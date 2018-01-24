AusOpen: Надаль не доиграл 1/4 финала, Федерер - в полуфинале

Рафаэль Надаль становился чемпионом AusOpen в 2009 году, а еше трижды доходил в Мельбурне до финала, в том числе и в прошлом сезоне, когда в решающем матче уступил швейцарцу Роджеру Федереру. На нынешнем "Шлеме" испанец одержал четыре победы, и выходом в четвертьфинал гарантировал себе сохранение первой строки в рейтинге АТР по итогам турнира.

В 1/4 финала Надаль играл с шестым "сеяным" Чиличем. Стартовый сет остался за испанцем (6:3), второй — за хорватом (6:3), третий — вновь за Рафой на тай-брейке (7:5), четвертый — за Марином (6:2). По ходу четвертого сета 31-летний испанец вызывал на корт врача, а в пятой партии при 2:0 в пользу Чилича Надаль отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

За 264 матча на "Шлемах" Надаль не доиграл до конца лишь второй поединок — после четвертьфинала Australian Open-2010 против Энди Маррея.

29-летний Чилич — чемпион Открытого чемпионата США 2014 года — вышел в свой пятый полуфинал на "Шлемах" и второй — в Мельбурне (2010). Его следующим соперником будет британец Кайл Эдмунд, который выбил третьего "сеяного" болгарина Григора Димитрова. Эдмунд впервые в карьере добрался до полуфинала.

21-летний кореец Хен Чон обыграл американца Тенниса Сандгрена и впервые в карьере вышел в 1/2 финала на "Шлеме". Чон — первый представитель Кореи в истории, дошедший до этой стадии на "Шлеме". Кореец занимает 58-е место в рейтинге, он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом AusOpen с 2004 года, когда в четвертку лучших вошел россиянин Марат Сафин (86).

В полуфинале Чона будет экзаменовать 36-летний швейцарец Роджер Федерер. Пятикратный чемпион AusOpen в трех сетах разобрался с чехом Томашем Бердыхом.

У женщин первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла у чешки Каролины Плишковой и впервые в карьере вышла в полуфинал AusOpen. В Мельбурне Халеп дважды проигрывала в четвертьфинале — в 2014 и 2015 годах. Теперь румынка доходила до полуфинала на всех "Шлемах". За выход в финал Халеп сыграет с чемпионкой-2016 Ангелик Кербер (некма в четвертьфинале разгромила американку Мэдисон Киз). Обе в этом сезоне пока не проигрывали.

Бельгийка Элизе Мертенс (37-я ракетка мира) на дебютном для себя AusOpen в четвертьфинале остановила украинку Элину Свитолину, занимающую в рейтинге четвертое место, и вышла на датчанку Каролин Возняцки: вторая ракетка мира в трех сетах обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро и в седьмой раз в карьере дошла до полуфинала "Шлема".

1/4 финала

Мужчины

Марин Чилич (Хорватия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 3:6 6:3 6:7 6:2 2:0, отказ

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4 3:6 6:3 6:4

Хен Чон (Южная Корея) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4 7:6 6:3

Роджер Федерер (Швейцария) — Томаш Бердых (Чехия) — 7:6 6:3 6:4

Женщины

Каролин Возняцки (Дания) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:0 6:7 6:2

Элиза Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4 6:0

Ангелик Кербер (Германия) — Мэдисон Киз (США) — 6:1 6:2

Симона Халеп (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3 6:2