"Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

Футбольный клуб "Атлетико" из Мадрида в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА, который ежегодно разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Атлетико
© AFP / Scanpix

В матче, прошедшем вечером 15 августа в Таллине, "Атлетико" обыграл другой клуб из Мадрида "Реал" со счетом 4:2.

Основное время встречи закончилось вничью: у "Атлетико" дважды отличился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а у "Реала" — Карим Бензема (27-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (63-я минута). В дополнительное время Сауль (98-я минута) и Коке (104-я минута) принесли "Атлетико" победу.

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