"Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

В матче, прошедшем вечером 15 августа в Таллине, "Атлетико" обыграл другой клуб из Мадрида "Реал" со счетом 4:2.

Основное время встречи закончилось вничью: у "Атлетико" дважды отличился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а у "Реала" — Карим Бензема (27-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (63-я минута). В дополнительное время Сауль (98-я минута) и Коке (104-я минута) принесли "Атлетико" победу.