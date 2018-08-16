"Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

В матче, прошедшем вечером 15 августа в Таллине, "Атлетико" обыграл другой клуб из Мадрида "Реал" со счетом 4:2.
Основное время встречи закончилось вничью: у "Атлетико" дважды отличился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а у "Реала" — Карим Бензема (27-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (63-я минута). В дополнительное время Сауль (98-я минута) и Коке (104-я минута) принесли "Атлетико" победу.
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