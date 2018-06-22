Болельщик из Аргентины, приехавший в Россию на ЧМ-2018 по футболу и неудачно подшутивший над россиянкой, не знавшей испанского языка, лишен права посещать оставшиеся матчи мундиаля, сообщают российские СМИ.
Argentina - Kroatija
© LaPresse / Scanpix

Болельщик попросил девушку из России произнести несколько фраз неприличного содержания на испанском языке, заснял все на видео и выложил ролик в соцсети.

Глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро тут же потребовал, чтобы мужчину, оскорбившего россиянку, лишили паспорта болельщика и запретили посещать матчи турнира.

Мадеро заявил, что аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, подчевкнув, что в России находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение.

Власти Аргентины установили личность шутника и выполнили просьбу Мадеро. Министр безопасности страны ​Патрисия Буллрич сообщила, что болельщику запретили посещать стадионы чемпионата мира после обращения к российским властям.

"Сексистское и неуважительное поведение. После того как российские власти прислушались к нашей просьбе, Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей чемпионата мира–2018", — написала Буллрич у себя в Twitter.

Ранее за аналогичное непристойное поведение были наказан болельщики сборной Бразилии, которые обманом вынудили россиянку петь неприличную песню на португальском. Одним из болельщиков оказался лейтенант военной полиции Санта-Катарины — против него могут возбудить уголовное дело о расизме и сексуальных домогательствах.

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