Болельщик попросил девушку из России произнести несколько фраз неприличного содержания на испанском языке, заснял все на видео и выложил ролик в соцсети.
Глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро тут же потребовал, чтобы мужчину, оскорбившего россиянку, лишили паспорта болельщика и запретили посещать матчи турнира.
Мадеро заявил, что аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, подчевкнув, что в России находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение.
Власти Аргентины установили личность шутника и выполнили просьбу Мадеро. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич сообщила, что болельщику запретили посещать стадионы чемпионата мира после обращения к российским властям.
Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 21, 2018
"Сексистское и неуважительное поведение. После того как российские власти прислушались к нашей просьбе, Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей чемпионата мира–2018", — написала Буллрич у себя в Twitter.
Ранее за аналогичное непристойное поведение были наказан болельщики сборной Бразилии, которые обманом вынудили россиянку петь неприличную песню на португальском. Одним из болельщиков оказался лейтенант военной полиции Санта-Катарины — против него могут возбудить уголовное дело о расизме и сексуальных домогательствах.
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