Аргентинский суд расследует дело о государственной слежке за Лионелем Месси

Также среди персон, предположительно являвшихся объектами незаконной слежки предыдущего правительства Аргентины, значатся судьи, губернаторы, деятели шоу-бизнеса и предприниматели. Пока достоверно известно о семи десятках таких пострадавших, включая и самого судью Каникобу.
Как пишет местное издание Pagina/12, судья намерен установить, были ли запросы со стороны государственных служб законными. По его мнению, получение информации, в том числе о выездах из страны, не было обоснованным.
La Justicia investiga si Messi fue espiado durante el gobierno de Macri https://t.co/9HzBSCx3Gc— Página|12 (@pagina12) February 21, 2020
Запросы информации в отношении этих лиц поступали от различных государственных учреждений, включая федеральную и городскую полицию, префектуры, жандармерии, управление государственных доходов, службу финансовой информации, министерство безопасности и органы судебной власти.
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