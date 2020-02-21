Аргентинский суд расследует дело о государственной слежке за Лионелем Месси

Также среди персон, предположительно являвшихся объектами незаконной слежки предыдущего правительства Аргентины, значатся судьи, губернаторы, деятели шоу-бизнеса и предприниматели. Пока достоверно известно о семи десятках таких пострадавших, включая и самого судью Каникобу.

Как пишет местное издание Pagina/12, судья намерен установить, были ли запросы со стороны государственных служб законными. По его мнению, получение информации, в том числе о выездах из страны, не было обоснованным.

Запросы информации в отношении этих лиц поступали от различных государственных учреждений, включая федеральную и городскую полицию, префектуры, жандармерии, управление государственных доходов, службу финансовой информации, министерство безопасности и органы судебной власти.