Англия в 1/8 финала ЧМ превзошла Колумбию в серии пенальти и сняла проклятие

Сборные Колумбии и Англии на предварительном этапе одержали по две победы и по разу проиграли, но южноамериканцы заняли в своей группе первое место, а европейцы — второе (позади Бельгии). Колумбия лишь в третий раз в истории вышла в плей-офф раунд, Англия же выиграла только два из последних восьми матчей на стадии плей-офф. Ранее соперники сыграли между собой пять раз и ни в одном из них англичане не проиграли.

Первый тайм завершился без забитых голов. Сборная Колумбии играла хорошо в защите, но совсем беззубо в атаке: Фалькао был почти незаметен . У англичан намного больше получалось у ворот Оспины. Вполне могли открыть счет Кейн и Триппьер, но им не хватило точности.

А на 54-й минуте в ворота южноамериканцев был назчане 11-метровый: при подаче углового Санчес всеми силами пытался остановить Кейна. Американский арбитр Марк Гейгер находился рядом и все видел.

Колумбийские футболисты горячо оспаривали решение судьи, команды немного потолкались и выплеснули эмоции. Наконец, спустя пару минут Кейн подошел к мячу. Нападающий пробил прямо по центру пробил Харри, тогда как Оспина завалился в правый от себя угол. Вратарь в падении, в стиле Акинфеева, пытался отразить мяч ногой, но не сумел — 1:0. Кейн с 6 голами в трех матчах (против Бельгии не играл) является лучшим бомбардиром чемпионата. Форвард забил за национальную сборную в шестой игре подряд — в предыдущий раз аналогичного достижения добился Томми Лоутон в 1939 году.

Сборная Англии продолжала атаковать и вполне могла увеличить перевес в счете. На 64-й минуте после навеса Триппьера к дальней штанге Алли нехватило немного, чтобы переправить мяч в ворота.

Англичане держали ситуацию под контролем примерно до 80-й минуте, а потом вдруг стали проваливаться в обороне. После обрезки в центре поля колумбийцы устремились в контратаку, Бакка перевел направо на свободного Куадрадо, но тот запустил мяч высоко на трибуну. На 86-й минуте Фалькао впервые в матче пробил по воротам — Хендерсон помешал ему акцентировано нанести удар головой.

На 90-й минуте Пикфорд с большим трудом вытащил мяч после дальнего удара Урибе. Колумбия заработала угловой, который и стал результативным. Куадрадо навесил, защитник "Барселоны" Мина прыгнул выше Магуайра и пробил в верхний угол, где стоял Хендерсон. Полузащитник пытался отбить удар, но мяч от его головы полетел в сетку. Бросок Пикфорда был бесполезен — 1:1! До победы в основное время англичане не дотерпели всего несколько минут. А для Мины этот гол стал третьим на ЧМ-2018 — он повторил рекорд результативности ЧМ-1974 для защитников.

На нынешнем турнире в третьем матче 1/8 финала потеребовалось дополнительное время. Ранее в матчах Россия — Испания и Хорватия — Дания основное время тоже завершалось со счетом 1:1, а победитель пар в итоге определялся в серии послематчевых пенальти.

В дополнительные полчаса англичане были морально опустошены после пропущенного гола на 90-й минуте и ни как не могли наладить игру впереди. Колумбийцы же, воодушевленные неожиданным спасением, на волне успеха пытались забить еще. Они смотрелись свежее соперника, но до опасных ситуаций не доходило. В одном из эпизодов Бакка попал в ворота, но гол не был засчитан: судья раньше остановил игру — на поле оказались два мяча.

Во втором тайме дополнительного времени англичане, наконец, вернули себе инициативу. На первой же минуте они провели атаку по центру, последовал заброс в центр штрафной на Варди, который в спешке пробил несильно и прямо в руки вратарю. Возможно, нападающий был в офсайде, однако судьи этого не зафиксировали. А на 112-й минуте Роуз пробивал с острого угла — мяч прокатился вдоль линии ворот мимо Оспины — на дальней штанге никого не было. Через две минуте Дайер пришел на подачу углового: он без помех выиграл воздух, но мяч полетел выше ворот.

Ранее сборная Англии трижды выполняла серию пенальти на чемпионатах мира, и во всех случаях выбывала. А для Колумбии это был первый опыт на ЧМ в серии пенальти.

Первым удар выполнял Фалькао — он развел Пикфорда и мяч по разным сторонам. Кейн направил мяч низом в самый угол — 1:1. Куадрадо вогнал мяч в "девятку", а Рэшфорд пробил в угол — 2:2. Муриэль перехитрил Пикфорда (3:2), а вот Оспина броском в левый угол парировал удар Хендерсона — англичане оказались на грани поражения. Но удар Урибе пришелся в перекладину, а Триппье восстановил равенство — 3:3.

Пятым у Колумбии выполнял 11-метровый Бакка. Пикфорд разгадал намерения соперника и в красовом броске отбил мяч. А победу Англии принес Дайер: мяч прошел под рукой Оспины — 4:3.

Англичане впервые в своей истории добились победы в послематчевой серии пенальти на ЧМ. Ранее они уступали в трех сериях подряд — ЧМ-1990 (в полуфинале от Германии), ЧМ-1998 (1/8 финала от Аргентины) и ЧМ-2006 (1/4 финала от Португалии).

В четвертьфинале сборная Англии сыграет со сборной Швеции. Их матч состоится 7 июля в Самаре.

1/8 финала

Колумбия — Англия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти 3:4

Голы: Мина 90 — Кейн 57 (с пенальти).

Серия пенальти: Фалькао — 1:0. Кейн — 1:1. Куадрадо — 2:1. Рэшфорд — 2:2. Муриэль — 3:2. Хендерсон — 3:2 (вратарь). Урибе — 3:2 (перекладина). Триппьер — 3:3. Бакка — 3:3 (вратарь). Дайер — 3:4.

Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 115), Санчес (Урибе, 78), Лерма (Бакка, 62), Санчес, Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 80), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Барриос 41. Арьяс 52. Санчес 54. Хендерсон 56. Фалькао 63. Бакка 64. Лингард 69. Куадрадо 118.

Судьи: ГЕЙГЕР. Андерсон (оба — США), Флетчер (Канада).

3 июля. Москва. "Открытие Арена". 44 190 зрителей.

Владение мячом: 48% — 52%

Удары (в створ): 14 (4) — 16 (2)

Угловые: 2 — 7

Фолы: 23 — 13

Офсайды: 1 — 2

Передачи (точные): 516 (404) — 573 (472)