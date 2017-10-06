Англия и Германия пробились на ЧМ-2018 в Россию

С каждой неделей все больше становится футбольных сборных, которые получают путевку на чемпионат мира 2018 года. На сегодня известно уже десять команд, которые точно в следующем году сыграют в России. Очередными счастливчиками стали сборные Англии и Германии.
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Англия добыла путевку в Россию за счет минимальной победы над Словенией — 1:0. Родоначальники футбола вышли в финальную стадию благодаря Гарри Кейну, забившему единственный гол в компенсированное время. На выезд в Литву англичане отправятся теперь со спокойным сердцем, а вот словенцам в заключительном туре необходимо побеждать Шотландию у себя в Любляне и надеяться на потерю очков Словакией в домашней игре с Мальтой.

Германия квалифицировалась в финальную стадию благодаря выездной победе на Северной Ирландией — 3:1. Для выхода на чемпионат мира немцам хватило бы и ничьей, но команда Йоахима Лева не привыкла довольствоваться малым. Уже к 21-й минуте гости выигрывали в Белфасте с разницей в два мяча. В итоге немцы довели дело до девятой победы в девяти отборочных играх.

В самом начале матча Себастьян Руди выпалил с дальней дистанции в верхнюю "девятку", из-за штрафной затем забил и Сандро Вагнер, который в предыдущем туре оформил хет-трик во встрече с Сан-Марино. Йосуа Киммих сделал счет 3:0, у хозяев в дополнительное время гол престижа забил Джош Мадженнис. Чтобы обеспечить себе второе место в группе, североирландцы должны брать очки в воскресной встрече с норвежцами в Осло.

Таким образом, число команд, квалифицировавшихся на ЧМ-2018, возросло до десяти. Это сборные Англии, Бельгии, Бразилии, Германии, Ирана, Мексики, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. Россия будет представлена на турнире на правах его организатора. Всего на чемпионате мира сыграют 32 команды.

Стоит напомнить, что в Европе победители групп напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира (девять команд). Восемь лучших обладателей вторых мест продолжат бороться за путевки в стыковых матчах дома и на выезде. Победители четырех двухматчевых противостояний также поедут в Россию на мундиаль.

Как известно, перед сборной Латвии стоит только одна задача — не остаться в группе В на последнем, шестом месте. В ближайшую субботу команда Александра Старкова сыграет в Торсхавне с Фарерскими островами, а 10 октября примет в Риге Андорру.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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