"Я понимаю, что у Англии не так много шансов победить на ЧМ-2018, но если получится полностью уничтожить эти шансы — с помощью отравлений едой, или же заманивания в "медовые ловушки" с помощью прекрасных русских девушек, то они так поступят. Это нормально для страны, в которой полностью стерто разделение между государством и болельщиками", — цитирует Глиса Eurosport.

"Медовыми ловушками" называлась тактика советских спецслужб, которые подсылали женщин агентам для провокаций или поиска данных.

"Я не истерю по этому поводу, разумеется, это все не является фактом — многие куда меньше склонны к риску, чем я. Но такие вещи возможны. Футбол — это замечательная игра, но в течение столетней истории, как в 1936 году на берлинской Олимпиаде, спортивные мероприятия использовались авторитарными режимами, чтобы показать свою привлекательность", — добавил он.

Отметим, что проблему возможных шпионских отравлений на российской земле родоначальники футбола решили закупкой продуктов, которые будет готовить для делегации специальная бригада английских поваров. Привезут ли британцы с собой и девушек — пока не сообщается.

Чемпионат мира впервые в истории пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.