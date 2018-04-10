Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала иск в суд штата Флорида против Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF) из-за причинения вреда ее здоровью в результате взятых у нее допинг-проб.
Teniso kamuoliukas
© RIA/Scanpix

Бренгл утверждает, что ее здоровью был причинен вред в процессе взятия крови для допинговых проб. У 28-летней спортсменки редкое заболевание, связанное с непереносимостью внутривенных уколов.

"Я подала этот иск для того, чтобы контролирующие мой любимый вид спорта люди осознали, что теннисисты — это не товар, — цитирует Reuters Бренгл. — Официальные лица не должны превышать свои полномочия по отношению к игрокам, и я просто не могу спокойно терпеть то отношение к себе, с которым столкнулась".

"Доказательства состояния ее здоровья были проигнорированы теннисными властями. Они отказывались предоставить ей иные варианты тестирования с учетом ее медицинских показаний, — заявил адвокат американки Питер Гинсберг. — Из-за этих допинг-тестов ей пришлось сниматься с нескольких турниров и у нее возникли проблемы со здоровьем: появилась слабость в ведущей руке, а также непроходящая опухоль".

Американка будет добиваться компенсации, сумма которой пока не называется, но, согласно заявлению адвоката, она будет равняться примерно 10 млн долларов.

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