Американка заплатила 32 тысячи евро за день с Роналду

Девушка инвестировала 32 тысячи евро взамен на набор фанатки Криша, куда входят два VIP-билета на домашний матч "Реала", возможность попасть на тренировку команды и частная фотосессия с любимчиком, сообщает Bild.

В девяти матчах текущего сезона Роналду забил семь мячей. В 2015 году футболиста признали самым активным атлетом-филантропом, а в 2017-м — самым состоятельным спортсменом мира. По информации Forbes, больше португальца в Европе зарабатывает только автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.