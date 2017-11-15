Американцы проведут для Италии, Голландии и Чили альтернативный чемпионат мира

Американцы намерены пригласить для участия в турнире команды Италии, Нидерландов, Ганы и Чили. Альтернативным вариантом будет серия товарищеских матчей перед началом ЧМ-2018, сообщает ESPN.

Сборная США упустила путевку на чемпионат мира в последнем туре североамериканского отборочного турнира. В решающем матче американцы уступили Тринидаду и Тобаго, а результаты других встреч отбросили их с третьего на пятое место в группе. Таким образом, сборная США впервые за 22 года не отобралась на мундиаль.

Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года, а сборная Чили — впервые с 2006-го. Что касается сборных Голландии и Ганы, то они неизменно отбирались в финальную стадию после ЧМ-2002.