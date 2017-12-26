"Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники WADA и МОК, но то, что они кошмарят наш спорт, — это очевидно. Антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года, и до сих пор, насколько я понимаю, убедительных доказательств комиссия по расследованию не представила", — сказала Кабаева.
Напоминаем, что первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе прошлого года. Документ был основан на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывал о применении допинга атлетами из России.
По итогам расследований специально созданных комиссий МОК, Россия лишилась многих медалей сочинской Олимпиады, а также возможности отправить спортсменов на Олимпиаду в корейском Пхенчхане. Лишь отдельным "чистым" российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом.
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