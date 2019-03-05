Актер из "Игры престолов" защитил титул сильнейшего человека на планете

Он выполнил коронное упражнение соревновательного пауэрлифтинга под названием deadlift (в дословном переводе - мертвый подъем), которое заставляет работать практически все мышцы тела, включая лицевые. По совокупной мощности их напряжения оно беспрецедентно. При этом суть упражнения предельно проста: нужно поднять штангу с пола до уровня бедер и выпрямиться с ней.

Бьернсон получил поздравления и чек на 72 тысячи долларов и из рук не менее известного актера и пауэрлифтера - бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Свой прежний мировой рекорд Хафтор Бьернсон установил на международном турнире Worlds Strongest Man 2018, где ему удалось поднять штангу весом в 472 кг. Тогда его главным конкурентом был российский морпех Михаил Шивляков, у которого при попытке поднять 426 кг открылось обильное носовое кровотечение.

This got Bloody 🙀Mikhail Shivlyakov deadlifts 939lbs pic.twitter.com/Gdlozdh0ZE— GENERATION IRON (@GenerationIron) March 7, 2018

Тремя годами ранее на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии Хафтор побил тысячелетний рекорд, сумев пронести пять шагов 650-килограммовое бревно. Считается, что прежнее достижение было установлено в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес корабельную мачту аналогичного веса три шага, после чего сломал себе спину.

Хафтор Бьернссон вернется на экраны в роли Григора "Горы" Клигана в заключительном восьмом сезоне "Игры престолов", премьера которого состоится в первой половине 2019 года.