Актер из "Игры престолов" защитил титул сильнейшего человека на планете

Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернсон, сыгравший великана Гору в популярном сериале "Игра престолов", защитил титул сильнейшего человека на планете. На соревнованиях Arnold Strongman Classic в Коламбусе (Огайо, США) он оторвал от земли штангу весом 474 кг, побив собственный мировой рекорд, сообщает ABC.
Hafthoras Bjornssonas, Arnoldas Schwarzeneggeris ir H. Bjornssonas, H. Bjornssonas su žmona Kelsey
© DELFI montažas

Он выполнил коронное упражнение соревновательного пауэрлифтинга под названием deadlift (в дословном переводе - мертвый подъем), которое заставляет работать практически все мышцы тела, включая лицевые. По совокупной мощности их напряжения оно беспрецедентно. При этом суть упражнения предельно проста: нужно поднять штангу с пола до уровня бедер и выпрямиться с ней.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Появились первые кадры последнего сезона "Игры престолов"
Появились подробности сюжета и первое фото со съемок финала "Игры престолов"

Бьернсон получил поздравления и чек на 72 тысячи долларов и из рук не менее известного актера и пауэрлифтера - бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Свой прежний мировой рекорд Хафтор Бьернсон установил на международном турнире Worlds Strongest Man 2018, где ему удалось поднять штангу весом в 472 кг. Тогда его главным конкурентом был российский морпех Михаил Шивляков, у которого при попытке поднять 426 кг открылось обильное носовое кровотечение.

Тремя годами ранее на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии Хафтор побил тысячелетний рекорд, сумев пронести пять шагов 650-килограммовое бревно. Считается, что прежнее достижение было установлено в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес корабельную мачту аналогичного веса три шага, после чего сломал себе спину.

Хафтор Бьернссон вернется на экраны в роли Григора "Горы" Клигана в заключительном восьмом сезоне "Игры престолов", премьера которого состоится в первой половине 2019 года.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала (1)

Популярный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии...

В сеть утекла информация о самой эпичной битве "Игры престолов"

Создатели "Игры престолов" закончили съемки самой...

Фанаты "Игры престолов" раскрыли вероятную концовку сериала

Поклонники "Игры престолов" в ожидании премьеры...

Спорт в мире

Актер из "Игры престолов" защитил титул сильнейшего человека на планете

Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернсон,...

Систему видеопомощи арбитрам в Премьер-лиге не успеют внедрить к началу сезона

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут внедрить в...

Одиннадцать друзей Мамаева сыграли в футбол в "Бутырке"

В четверг в столичном СИЗО "Бутырка" состоялся...

Зинедина Зидана прочат в главные тренеры лондонского "Челси"

Руководство лондонского футбольного клуба "Челси"...

Умер второй вратарь мира в XX веке, блиставший даже после потери одного глаза

Чемпион мира 1966 года вратарь Гордон Бэнкс скончался на...

TOP новостей

Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (31)

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...

Дирекция автомобильных дорог подыскивает места для установки новых радаров (4)

Во вторник глава Литовской дирекции автомобильных...

Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм Были задействованы литовские банки (4)

На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были...

Идея для Литвы: из Вильнюса в Каунас за 15 минут (139)

Поездка из Вильнюса в Каунасский аэропорт...

Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (23)

Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...