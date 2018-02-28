Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз получила эту награду как спортсменка 2017 года, хотя большую часть отчетного периода провела беременной. Она не участвовала в соревнованиях с января прошлого года после победы на Открытом чемпионате Австралии, незадолго до которого узнала о своей беременности. 1 сентября спортсменка родила дочь.
Помимо Уильямс, на титул спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также еще три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.
36-летний швейцарец Роджер Федерер стал спортсменом года уже в пятый раз. В нынешнем голосовании академиков он обошел своего принципиального соперника испанца Рафаэля Надаля, икону современного футбола португальца Криштиану Роналду, а также стазу трех представителей Великобритании - автогонщика Льюиса Хэмилтона, велогонщика Криса Фрума и бегуна Мо Фару.
Своего второго "Оскара" Федерер получил в номинации "Возвращение года".
"Прорывом года" объявлен испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший свой первый "Мастерс" в 38 лет, а командой года - немецкая автоконюшня Mercedes, добывшая Кубок конструкторов в "Формуле-1".
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