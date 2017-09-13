Сборная Латвии нынешний турнир начала с поражения от Сербии, но затем одержала победы над Бельгией, Россией, Великобританией и Турцией и со второго места вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Айнара Багатскиса продлила победную серию до пяти игр — была разгромлена сборная Черногории (100:68). Сборная Словении наряду с Латвией — одна из главных команд-открытий нынешнего турнира. В группе словенцы выиграли все 6 матчей, в том числе над греками и французами. А в плей-офф разгромили украинцев (79:55).

На этом турнире сборные Латвии и Словении отличает результативная игра в нападении. В очном поединке команды не отошли от своего стиля, показав красивый баскетбол и суммарно набрав ровно 200 очков. В конце первой четверти словенцы оторвались на 15 очков (30:15), и большую часть второй четверти они лидировали в счете, однако провалили последние 2-3 минуты. В результате латвийская сборная по итогам 20 минут не только настигла оппонента, но и вырвалась вперед на "+4" — 55:51.

В начале третьей четверти подопечные Айнара Багатскиса на протяжении почти четырех минут не могли поразить чужое кольцо. Словенцы быстро сравняли счет, и после рывка 11:0 оказались впереди 62:55. К 30-й минуте перевес Словении второй раз в матче превысил "+10" (75:64), а вскоре достиг и 13 очков. Так сборной Латвии второй раз в этом матче предстояло ликвидировать отставание, превышающее 10 очков. Команда бросилась в погоню, партнеров повел за собой Порзиньгис, его поддержали братья Бертансы. И уже на 34-й минуте Латвия подобралась вплотную — 79:81. Ровно за две минуты до конца основного времени Порзиньгис попал издали по центру — 92:93!

Концовка была жаркой и напряженной, но лучше с нервами справились словенцы. Давис Бертанс в борьбе за подбор нарушил правила в чужой зоне — Мурич реализовал штрафные. Потом лидер словенцев Драгич увеличил разницу до "+5", а Дончич забросил 4 штрафных подряд — 101:94 за 20 секунд до конца. Давис Бертанс в быстрой атаке добежал до "дуги" и попал — вновь всего "-4". Однако в борьбе под щитом Порзиньгис отмахнулся от Рэндолфа, между ними возникла небольшая потасовка и оба получили по техническому фолу. Давис Бертанс выразил недовольство решением судей и тоже схлопотал технический. Сразу после тайм-аута словенцев Пейнерс сфолил на Препеличе и тот подвел итог матчу — 97:103 не в пользу Латвии.

У сборной Латвии прервалась пятиматчевая победная серия, она не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер на Евробаскете, но в целом на турнире выступила достойно, показав красивый и яркий баскетбол. Против словенцев отлично отыграл Порзиньгис, но даже 34 очков центрового не хватило для победы.

Не знающая поражений сборная Словении в полуфинале сыграет против сборной Испании, которая тоже весь турнир штампует победы. Их встреча состоится 14 сентября.

Евробаскет. 1/4 финала

Словения — Латвия 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)

Словения: Дончич 27 + 9 подборов, Драгич 22 + 8 передач, Препелич 17, Рэндолф 16 + 9 подборов, Видмар 9, Мурич 4, Чанчар 3, Блажич 1.

Латвия: Порзиньгис 34 + 6 подборов, Давис Бертанс 23, Дайрис Бертанс 12, Шмитс 10, Тимма 9, Стрелниекс 4 + 7 подборов + 9 передач, Блумс 3, Пейнерс 2.

12 сентября. Стамбул. "Синан Эрдем Доум"