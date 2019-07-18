20-летнего футболиста убили в ресторане

По информации издания Infobae, четверо неизвестных напали на 20-летнего спортсмена в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование. Выясняется, принимал ли Франсиско участие в конфликте или стал жертвой спланированного нападения.
Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был Диего Марадона.
В октябре 2018-го бразильский футболист Дэниэл Фрейтас был найден мертвым в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Сообщалось, что его пытали, а затем обезглавили.
Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона (1)
Румынская теннисистка Симона Халеп стала...
Попова и Бубку обвинили во взятке при выборе столицы ОИ-2016
Зкс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что для победы...
ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов (8)
Всемирное антидопинговое агентство заподозрило 298...
Теннисистка Мария Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество (2)
Известная российская теннисистка Мария Шарапова в...
TOP новостей
Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)
Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (2)
Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды
Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...