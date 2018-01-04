Приезд в Литву Лавара Болла, 19-летнего ЛиЭнджело Болла и 16-летнего ЛаМело Болла вызвал настоящий ажиотаж. Семья была приятно удивлена встречей в Вильнюсском аэропорту.
LaMelo, LiAngelo and LaVar Ball
© AFP / Scanpix

В среду вечером Лавар Болл не скрывал, что ему нравится комплекс Vytautas Mineral SPA, он нахваливал все, что видел вокруг.

4 января братья Боллы тренироваться не будут, им нужно акклиматизироваться.

Первая тренировка намечена на пятницу. В пятницу клуб "Витаутас" проведет специальную пресс-конференцию, на которой представят планы команды, связанные с братьями Боллами.

Жители Пренай уверены, что их прибытие на пользу обеим сторонам. "Обе стороны будут в выигрыше. В Америке их хорошо знают, а здесь они будут рекламировать Литву, Пренай. Литва должна их закалить, здесь не будет такого комфорта, к какому они привыкли", - считают жители Пренай.

Встреча Боллов в аэропорту.

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