В среду вечером Лавар Болл не скрывал, что ему нравится комплекс Vytautas Mineral SPA, он нахваливал все, что видел вокруг.
4 января братья Боллы тренироваться не будут, им нужно акклиматизироваться.
Первая тренировка намечена на пятницу. В пятницу клуб "Витаутас" проведет специальную пресс-конференцию, на которой представят планы команды, связанные с братьями Боллами.
Жители Пренай уверены, что их прибытие на пользу обеим сторонам. "Обе стороны будут в выигрыше. В Америке их хорошо знают, а здесь они будут рекламировать Литву, Пренай. Литва должна их закалить, здесь не будет такого комфорта, к какому они привыкли", - считают жители Пренай.
Встреча Боллов в аэропорту.
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