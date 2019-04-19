В четвертьфинале матчей Евролиги каунасский "Жальгирис" одержал свою первую победу и в первый раз в этом сезоне одержал победу над стамбульской командой "Фенербахче" в гостях. Во втором матче с "Фенербахче" воспитанники Шарунаса Ясикявичюса одержали победу со счетом 82:80 (20:21, 26:18, 27:19, 9:22) и сравняли счет в четвертьфинале до результата 1-1.
В первом матче четвертьфинала "Жальгирис" у себя дома потерпел разгромное поражение со счетом 43:76.
Третий матч четвертьфинала состоится в Каунасе сразу после Пасхи – 23 апреля.
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