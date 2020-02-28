Чтобы проверить всех болельщиком, у основного входа установят специальные палатки, в которых будут проверять болельщиков с помощью тепловизоров.

Если тепловизоры зафиксируют более высокую температуру, то человека проверят повторно, если и в этом случае результат подтвердиться, болельщика на арену не пропустят. Такие болельщики смогут заполнить форму и вернуть деньги за билет.

По причине дополнительного контроля будет уменьшено количество входов в арену: будут закрыты входы со стороны ресторанов Sala, Baro 11 и Bosca amfiteatrаs, а Vaikystės miestas работать не будет. Весь поток болельщиков будет направлен через главные входы на 1 и 3 этажах.

Матч с AX Armani начнется 28 февраля в 20.00 ч., арена откроется с 18.00 ч. Чтобы избежать заторов, лучше приехать на арену заранее.

После того как стало известно о выявлении случая коронавируса в Шяуляй, каунасский клуб рекомендует болельщикам и Шяуляй не приезжать на матч.

Сотни болельщиков просят вернуть деньги за билеты на матч Zalgiris в Евролиге

Несколько сотен баскетбольных болельщиков просят вернуть им деньги за билеты на предстоящий в пятницу в Каунасе матч Евролиги между баскетбольным клубом (БК) Zalgiris и миланским AX Armani по причине беспокойства из-за распространения нового типа коронавируса.

"Сейчас около 200 просьб вернуть деньги. Трудно прогнозировать, сколько будет зрителей, ведь часть болельщиков, возможно, решила не идти, но не просит вернуть деньги за билеты, или обратится позже", – сказал в пятницу в полдень BNS пресс-секретарь каунасского клуба Алмантас Киверис.

По его словам, в обычных условиях за игрой БК Zalgiris в Евролиге на арене следят 14,5-15 тыс. зрителей, то есть заполняется 95% сидячих мест.

Министерство здравоохранения Литвы рекомендовало перенести матч или играть без зрителей, в связи с угрозой распространения коронавируса, однако клуб решил, что соревнования пройдут в присутствии зрителей.

Ранее Zalgiris призвал не приезжать на соревнования болельщиков миланского клуба.

Чтобы вернуть деньги, надо заполнить форму: bit.ly/BilietuGrazinimas. Заявку надо подать до 13 марта 2020 г. (включительно). Возврат денег может на две недели, поэтому болельщиков просят вооружиться терпением.

"Жальгирис" также делиться информацией Центра по чрезвычайным ситуациям на литовском, английском и итальянском языках.

У входов на арену и в других стратегических местах оборудованы дополнительные места для дезинфекции рук, руки можно вымыть мылом во всех туалетах. Дополнительно обеспечат более частую чистку всех поверхностей (перил, ручек и др.).