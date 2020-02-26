"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

"С учётом того, что сегодня была объявлена экстремальная ситуация на уровне государства, и с целью предотвращения вероятного распространения вируса зарубежных болельщиков из Италии просят не ехать на упомянутый матч, который состоится на арене Жальгирё", – сообщил в среду клуб.
Как отмечает "Жальгирис", просьба прежде всего была направлена болельщикам, которые хотели приобрести билеты через клуб AX Armani.
Не ехать на матч также призывают тех, кто в последнее время был в Китае или регионах Северной Италии.
Клуб "Жальгирис" предупредил, что оставляет за собой право не пускать болельщиков на арену, если возникнут сомнения относительно состояния здоровья посетителей или относительно безопасности.
Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. По словам представителей кабмина, это позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией и издавать обязательные к исполнению распоряжения.
В Литве пока не установлен ни один случай коронавируса.
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