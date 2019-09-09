Штраф тренеру был назначен за употребление нецензурной лексики и неэтичные высказывания на пресс-конференции после субботнего матча со сборной Франции.
Об этом тренер рассказал в своем последнем интервью. Сам тренер не назвал размер штрафа, но, по сведениям портала Krepšinis.lt, штраф составляет почти 10 000 евро.
Еще 1500 швейцарских франков ЛФБ заплатила за протест, поданный ФИБА после матча со сборной Франции. Напомним, что протест был отклонен.
"Федерация получила официальный документ, – признал Адомайтис. – Если хотите заплатить еще один штраф, я могу сказать. Но хуже всего в моей работе то, что я не могу сказать всю правду. Поскольку я могу сказать слишком много. Но я не хочу сказать слишком много, все до конца пока неясно, еще будут какие-то апелляции. Не хочется говорить под воздействием эмоций, но с баскетболом все должно быть иначе".
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