Владимир Гомельский: Ясикявичюс, безусловно, - лучший молодой тренер в Европе

По прошествии ровно трёх десятилетий после триумфа в столице Южной Кореи В.Гомельский надеялся, что герои почётного юбилея наконец соберутся в Москве, но всех вновь обошёл Шарунас Марчюлёнис, пригласивший легенд баскетбола к себе - сначала в Дубингяй, а потом в Вильнюс. Владимиру Александровичу пришлось собрать вещи и вместе с женой Ларисой ещё раз вернуться в Литву. Сына главного тренера сборной СССР в отряде олимпийских чемпионов встретили как настоящего члена команды - ему вручили не только красную футболку из Сеула, но и специальное памятное кольцо.

Литва В.Гомельскому не чужда не только потому, что здесь родилась и выросла четвёрка, своим талантом и руками завоевавшая комплект золотых медалей Олимпиады в Сеуле. Именно здесь, в Каунасе, 11 марта 1973 г. в матче с "Жальгирисом" Владимир сам дебютировал в стартовой пятёрке московского ЦСКА и помог победить со счётом 93:77. Заслуженный тренер России и мастер спорта в своей карьере баскетболиста всего четыре раза стал чемпионом первенства СССР (1972, 1973, 1974 и 1976 гг.), а с 1989 года и по сей день работает баскетбольным комментатором. В.Гомельский - обладатель трёх "Золотых микрофонов". Первый из них он завоевал ещё в 1994 г. вместе с отцом Александром за чемпионат мира в Торонто.

Его отношения с А.Гомельским были особенными. Иногда Владимир спрашивал отца, каким образом у него появился спасительный план, как в Сеуле одолеть сборную США, а тот отвечал, что план ему приснился. В 1980 г. после фиаско команды СССР на олимпийских играх в Москве сокрушённый Александр перенёс инфаркт - сын на руках доставил его в близлежащую больницу и так спас.

В.Гомельский никогла не утаивал, что является большим поклонником ЦСКА, однако не равнодушен он и к "Жальгирису". Тем не менее баскетбольный специалист из России в прошедшем сезоне об игроках "Жальгириса" был невысокого мнения и долгое время утверждал, что если каунасский клуб как-нибудь и не попадёт в отсев, то места в четвертьфинале ему точно нет.

Хотя и пророчившие "Жальгирису" в предыдущем сезоне 15-ое, предпоследнее, место букмекеры не знают жалости и в этом году (по их мнению, команда займёт пятое-шестое место с конца - обойдёт лишь новичков турнира и займёт скромное 11-12-ое место, – Krepšinis.lt), Владимир уже не столь категоричен.

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В 2016 г. - 16 место, в 2017 г. - 10 место, в 2018 - 3 место. Преодолевший за два сезона целых 13 мест "Жальгирис" заставил изменить своё мнение и обычно скептически оценивавшего его шансы В.Гомельского.

Ровно за месяц до первого состязания "Жальгириса" с "Басконией" из Витории в рамках нового сезона Евролиги (12 октября в Каунасе) Krepšinis.lt побеседовал в В.Гомельским о Шарунасе Ясикявичюсе, возможностях зелёно-белых и фаворитах сезона.

- Не удивило ли вас, что Ясикявичюс остался в Каунасе после такого успешного сезона?

- Обрадовало скорее, чем удивило. И Жальгирис как спортклуб, как и любой другой клуб, имеет цель - повысить результаты, собрать в себя лучших. Ясикявичюс, безусловно, - лучший молодой тренер в Европе.

- Не было ли ошибкой с его стороны, что он решил остаться? Может, для него уже настало время попробовать в свои силы в более сильном клубе? Например, в NBA.

- Вы же понимаете, что можно строить какие угодно планы в собственной голове. Есть предложение от сильного клуба, устраивающее по деньгам, и он поедет. Нет такого предложения - он будет работать, где работает. Я не думаю, что у него были предложения, которые могли сравниться с тем, что ему предлагал сейчас Жальгирис.

- На ваш взгляд, есть вероятность, что Жальгирис и в этом году будет играть на таком же высоком уровне и попадет в восьмерку сильнейших клубов Европы (видимо имеется в виде попадание Жальгириса в четвертьфинал Евролиги УЛЕБ)?

- Надо смотреть. Потому что ушел Пангос (Кевин Джозеф Пангос), ушел Минчич, плюс я не говорю о ветеранах, которые закончили карьеру. Мне кажется, что на сегодняшний день, судя по бумаге, по составу, Жальгирис нуждается во втором центровом после Дэвиса (Брэндон Дэвис) и в первом разыгрывающем. Хотя я не видел этих двух американцев подписанных, кто они.

- Дэвис очень хорошо играл в конце сезона…

- И получил продление контракта. Поэтому он и играл хорошо.

- Реально ли, что и в этом году он будет играть с той же силой?

- Это не ко мне. Это к Ясикявичюсу. Шарунас лучше меня знает.

- Тем не менее, хотелось услышать и ваше мнение как специалиста со стороны. Есть ли у него потенциал, чтобы прибавить в новом сезоне?

- Для того чтобы прибавлять, нужно профессионально относиться к самому себе и к делу, которым ты занимаешься. Дэвис как центровой мог бы прибавить, если бы расширил свой технический диапазон приемов нападений. Занимался он этим летом или нет, я не знаю. Но мы по первым играм сезона это определим. У него же нет даже с 3,5 метров стабильного броска. А если бы с его прыжком он еще и бил с 3,5-4 метров, то держать его в краске было бы крайне сложно.

- Как вам кажется, кто еще помимо Дэвиса являются ключевыми игроками в Жальгирис?

- Я, к сожалению, здесь очень субъективен. Мне очень нравится Улановас, и я за него болею. Мне кажется, что он может стать в этой команде безусловным лидером.

- Он может стать вторым Янкунасом? То есть, символом команды?

- Ну, для этого нужно еще иметь харизму, а я не знаю его лично. А то, что он умеет уже делать на площадке, но у него не каждую игру получается. Вот как только станет лидером и каждую игру будет вести за собой команду, то конечно будет "Янкунасом". Только бы не украли его, чтобы он подольше поиграл за Жальгирис.

- Как вы думаете, по каким причинам Димитрис Итудис остался в Москве после не самого успешного сезона? И хорошо ли это для ЦСКА?

- С одной стороны, армейцы обновились. Но, с другой стороны, костяк команды, основные игроки все сохранились. Ну кто лучше Итудиса знает, как ими управлять и что с ними делать? Димитрис прекрасный тренер. Очень волевой специалист. Характерный, как говорили раньше. А я как тренер в третьем поколении (все таки и я тренером немного поработал), чуть не плакал, когда Йонаса Казлаускаса проводили из ЦСКА. Мне бы хотелось, чтобы у тренера было время и была возможность проявить себя. И то, что Димитрис получил такую возможность, я очень рад. А будет ли польза для игры и для ЦСКА, выиграет ли ЦСКА в этом сезоне? Ну, я же не цыганка с колодой карт. Но я надеюсь.

- Пресса писала, что Ясикявичюс мог стать новым тренером ЦСКА. На ваш взгляд, как бы он выглядел "у руля" московской команды? Справился бы?

- По поводу "справился" сомнений нет. Я просто хочу сказать, что концепция баскетбола у каждого тренера своя. И то, что я видел в Жальгирисе в последние 2 сезона под управлением Ясикявичюса, по концепции своей значительно отличается от того, что проповедует Итудис. И поэтому, если себе представить ситуацию, что Ясикявичюс принимает ЦСКА, то я думаю, что он обновил бы состав. То есть, он потребовал бы его обновления. И он подобрал бы тех игроков, которые подходят ему. И это нормальный тренерский бизнес. Это не амбиции и самолюбие "этого люблю, этого не люблю". Это "я хочу, чтобы команда играла в такой баскетбол, а для этого нужны такие исполнители". В этом вся суть дела.

- Команду покинули Виктор Хряпа и Виталий Фридзон. Скажутся ли эти потери на игре ЦСКА?

- Хряпа, как капитан команды, это, конечно, потеря. Как игрок, конечно, уже нет. И я любое решение Хряпы приму с удовольствием, потому что, если он решит продолжать карьеру в другом клубе, дай ему бог. А если он решит перейти на какую-то работу, связанную с баскетболом, то я очень надеюсь, что в ЦСКА ему такую возможность дадут. Поэтому ждем решения Хряпы. Что касается Виталика Фридзона. Вы же понимаете, у каждого из игроков есть свои амбиции. И Виталик, лидер сборной России, сидит на банке в ЦСКА (редко появляется на площадке) и мечтает о том, чтобы ему дали 12 минут игрового времени. Он правильно решил. Если ему Саша Обрадович в Локо даст 18-21 минуту за игру, он обязательно себя проявит. А на сколько Хэкетт лучше Фридзона, я не берусь судить. Точно, что Фридзон лучший снайпер. Хэкетт наверно не уступает Фридзону в индивидуальной защите. У Хэкетта есть свое преимущество - он может играть первого номера, и он практически не совершает потерь. Он очень надежный.

- Как вы считаете, почему в сборную Литвы не приехал Валанчюнас и Донатас Собонис, а в сборную России Мозгов?

- Ну ведь я же не живу в Литве, и я не ориентируюсь в причинах, по которым ребята из NBA не приехали. Я не знаю, что сказал Адомайтису Валанчюнас, что сказал младший Сабонис и по каким причинам они не приезжают. Причина, которую озвучил Мозгов Базаревичу: "Я переезжаю из Нью-Йорка в Орландо и нужно подобрать школу для сына, найти дом". Я не посчитал эту причину убедительной.

- Адомайтис, отвечая на этот вопрос, рекомендует журналистам спросить это у самих клубов, в которых играют Валанчюнас и Мозгов.

- Это тоже правильно. Есть еще политика клубов и ребятам же еще весь сезон проводить там с этими тренерами. Нельзя портить отношения умышленно. Тем более, что я считаю, что команда Литвы на чемпионат мира попадет точно. Поэтому не надо дергаться.

- А Россия?

- А у России все решится в первом матче в Пардубице против Чехии. Выиграем - попадем. Не выиграем, то следующие 5 матчей придется выигрывать "кровь из носа". А это как обязательная программа, то есть, всегда сложнее, чем произвольная.

- Ваш прогноз, кто является фаворитом Евролиги нового сезона?

- Их пятеро. 5 клубов-фаворитов. Перед приездом сюда, в Литву, я уже опубликовал первую часть аналитики. Я считаю, что это два российских клуба (ЦСКА и Химки), это, безусловно, Реал, это Фенер. И, мы же в России знаем, как работает Дэвид Блатт, его ничего кроме первого места никогда не устраивает. Поэтому я к фаворитам отношу и Олимпиакос, который не до конца, по-моему, провел свою селекционную политику, но время еще есть.

- А еще Блатт взял Кензуру.

- Ну это пара-то стабильная.

- Дайте прогноз, попадет ли Жальгирис в восьмерку?

- Я для себя разделил 16 команд Евролиги следующим образом: пятерка фаворитов, пятерка аутсайдеров и 6 команд в середине. Жальгирис в эти 6 команд, безусловно, попал. Но, кроме Жальгириса, там есть и другие приличные команды. Обратите внимание, как усилился Анадолу Эфес. Я не большой поклонник Пешича, но Барселона выглядит по составу очень прилично. Арифметика, обычная арифметика, показывает, что из 15 домашних матчей нужно выигрывать 12. И из 15 матчей выездных - 6-7. И это точно "восьмерка". Потому что 21 победа - это как минимум 4 место, а 18 побед - это выход в плей-офф. И тут еще фактор. Сезон длинный. Жальгирис за исключением Янкунаса, пожалуй, больше в своем составе ветеранов не имеет.

- Каваляускас, наверно, еще.

- Каваляускас не травмоопасный игрок. А к концу сезона ветераны травмируются. И кто его знает, кто из Фенера (а там не самый молодой состав), кто из стариков Реала до конца сезона не доиграет. Им повезло. Они прошлый сезон все травмированные начали и подлечились по ходу. Здесь же может быть совсем наоборот. Это опыт подсказывает, интуиция. Но я считаю, что для Жальгириса вполне реально быть не просто восьмым, а быть шестым. То есть, не играть с командой, которая займет первое место в регулярном сезоне. Ну и потом, вот действительно, не люблю я это гадание. Статистика знает все, но она все равно не знает, кто станет олимпийским чемпионом.

- Последний вопрос. Изменят ли свое отношение по отношению к Жальгирису его соперники после такого успешного прошлого сезона?

- К Жальгирису пренебрежительно в прошлом сезоне никто не относился. Жальгирис в Каунасе опасались все команды. Всем все известно и традиции тоже. И в этом сезоне ничего не изменилось по отношению к Жальгирису из-за того, что он в прошлом сезоне занял третье место. Жальгирис будут опасаться. И будут разбирать, и домашние задания все против всех будут делать тщательно.

Напомним, что вечером 9 сентября в Вильнюсе, в спортивном баре "Stars and Legends", 30 лет со дня победы над сборной Югославии отметили баскетболисты легендарной сборной СССР: Шарунас Марчюленис, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис, Тийт Сокк, Игорь Миглинек, Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко и Александр Волков.

К сожалению, троих членов этой команды уже нет в живых – Валерия Гоборова (в 1989 г. погиб в ДТП), Виктора Панкрашкина (в 1993 г. скончался от туберкулеза) и Александра Белостенного (в 2010 г. умер от рака легких). В 2005 г. ушел из жизни и тренер легендарной сборной Александр Гомельский.