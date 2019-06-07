ВИДЕО: Егений Шуклин пообещал об истории с допингом рассказать все, что знает

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне Евгений Шуклин отреагировал на интервью DELFI об истории с допингом.
© DELFI / Andrius Ufartas

В беседе с сотрудниками сайта news.tts.lt бывший спортсмен выразил готовность выступить на пресс-конференции в Вильнюсе, где пообещал ответить на все вопросы, связанные с допинговым скандалом.

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"Знать об этом и не говорить, я считаю, было бы не очень честно по отношению к избирателям, висагинцам и тем, кто меня поддерживает, – сказал Евгений Шуклин. – То, что сейчас произошло (я во всём привык видеть хорошее), наверное, является таким жизненным фильтром, когда отбираешь, кто есть кто, которые были рядом с тобой, смотришь, кто остался с тобой и верит, кого не надо в чём-то переубеждать, а те, которые сразу же вешают ярлык и обвиняют, даже не разобравшись в ситуации", – наверно, так построен мир, и так должно быть.

Спортсмен сообщил, что результатов анализов он ждал в течение полутора месяцев после соревнований.

"Нам прислали, что результаты отрицательные, что всё в порядке. Три года назад я спокойно закончил карьеру, достигнув того, чего я хотел в спорте. Однако не всё так проходит. Как меня информировали, решили (с чьей наводки? Как?) перепроверить, и обнаружили один из препаратов. Здесь очень сложно, так как находится не препарат, действующее вещество, а метаболит – продукт распада того, что могло бы оставить такой след. В Литве нет таких специалистов, которые могли бы эту систему прокомментировать", — посетовал олимпиец.

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