Велосипедист бросил себе вызов за пять дней - 120 часов – на велосипеде пересечь Литву, Латвию и Эстонию, преодолев за это время 2400 км.
Избранный для поездки маршрут является символическим подарком для стран Балтии, которые отмечают столетие независимости. Сообщается, что этой инициативой Г.Мукас стремится доказать, что, упорно работая, можно преодолеть такое расстояние или достичь любой цели.
В поездке велосипедиста будет сопровождать команда помощников, а на различных участках дистанции к нему смогут присоединиться все желающие.
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