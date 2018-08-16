16 августа в Вильнюсе состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На стадионе ЛФФ "Жальгирис" потерпел поражение, уступив "Севилье" со счетом 0:5 (0:3).
© DELFI / Domantas Pipas

По два гола забили Нолито (Мануэль Агудо Дуран) - на 6 и 83 минуте и Пабло Сарабия (7 и 44 минута), один гол забил Гильерме Арана (80 минута).

Напомним, что перед этим "Жальгирис" со счетом 3:2 (2:1, 1:1) одолел фарерский футбольный клуб "Клаксвик" и со счетом 2:1 (1:0, 1:1) клуб "Вадуц" (Лихтенштейн).

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