По два гола забили Нолито (Мануэль Агудо Дуран) - на 6 и 83 минуте и Пабло Сарабия (7 и 44 минута), один гол забил Гильерме Арана (80 минута).

Напомним, что перед этим "Жальгирис" со счетом 3:2 (2:1, 1:1) одолел фарерский футбольный клуб "Клаксвик" и со счетом 2:1 (1:0, 1:1) клуб "Вадуц" (Лихтенштейн).