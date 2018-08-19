В Вильнюсе в воскресенье прошло значительное мероприятие - "Веломарафон". Победителем в состязании на дистанции 100 км стал спортсмен Эймантас Гудишкис. На последних метрах он упал, однако поднялся и пешком, ведя велосипед, достиг финиша.
Второе место занял Юстас Бенюшис. В гонке на 50 км победил Артурас Буйвидас.
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