В списке призывников Литвы этого года – пять баcкетболистов клубов Rytas и Zalgiris

Среди более чем 38 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет, оказавшихся в списках, два баскетболиста Каунасского Zalgiris – 19-летний Рокас Йокубайтис и 22-летний Каролис Лукошюнас.
Представитель по связям с прессой Zalgiris Алмантас Кивярис сказал BNS, что служба игроков отложена, поскольку они являются студентами высших школ.
Игроки клуба Rytas 19-летний Дейвидас Сирвидис, 21-летний Каролис Гедрайтис и 22-летний Мартинас Эходас также оказались в списках призывников.
Глава по вопросам коммуникации клуба Томас Ганаускас сказал BNS, что эти баскетболисты также попросят отложить службу, но "если потребуется, то пойдут служить".
В списки также внесен перспективный бегун, 19-летний Эдуардас Суривлас, подтвердил BNS директор Федерации легкой атлетики Литвы Римантас Микайтис.
Среди призывников и член Литовской сборной по футболу, 22-летний Юстас Ласицкас, который также играет в белградском клубе Vozdovac и его ровесник Марюс Адамовичюс из итальянского клуба "Катанзаро".
В Литовской футбольной федерации BNS сообщили, что федерация уже готовит обращение к армии с просьбой отложить службу футболистов.
Заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии Гедеминас Давидовас отметил, что у спортсменов есть возможность не служить в армии, поскольку они прославляют имя Литвы иными способами.
В списках и трансгендер
В списки призывников попала и проживающая за рубежом девушка-трансгендер Зофия Палента, в ее документах все еще вписано имя Эгидиюса Кроцаса.
"Я никого не обвиняю, поскольку в литовских документах я указана как "мужчина", но мне горько, что с этим приходится сталкиваться таким же людям, как я, но они более чувствительны", – сказал З. Палента.
Г. Давидовас сказал, что З. Палента, вероятно, в любом случае будет освобождена от службы.
"Ситуация не рядовая. До сих пор таких случаев не было, а если они и были, то не предавались гласности", – сказал заместитель директора Службы военной обязанности и комплектования литовской армии.
По словам майора, девушка-трансгендер, скорее всего, сможет доказать, что при прохождении обязательной военной службы понесла бы непропорциональный ущерб, а также будет признана не пригодной для службы по здоровью.
В списках призывников оказался и сын Р. Карбаускиса Мантас. Молодой человек сейчас обучается в Канаде, срок его службы будет перенесен.
В списки внесен и член группы Flying Saucer Gang Германас Дашкявичюс и бывший ее член Доминикас Ежерис, сообщили СМИ.
В целом девятимесячную службу в различных частях литовской армии в этом году начнут 3828 военнообязанных.
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