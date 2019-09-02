В сентябре в Вильнюс приедет Криштиану Роналду

Скопировать ссылку В сентябре в Вильнюс приедет Криштиану Роналду

Португальская сборная по футболу объявила состав своей команды. Португальцы приедут в Вильнюс на встречу с литовской сборной. В списке игроков португальской сборной оказался и Криштиану Роналду, пишет madeinvilnius.lt.