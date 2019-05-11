Уроженец Паневежиса преодолел дистанцию за 28,06 сек.
А.Шидлаускас был самым быстрым и в отборе (28,48 сек.)
Дейвидас Маргявичюс победил в соревновании на 100 м баттерфляем. Представитель Литвы в финале финишировал за 53,17 секунд и опередив ближайшего соперника на 2 секунды.
Д.Маргявичюс в отборе также занял первое место (54,19 секунд).
У обоих представителей Литвы на счету уже было по одной золотой медали. Д.Маргявичюс в четверг финишировал первым в соревновании на 50 м баттерфляем, а А.Шидлаускас - в финале комплексного заплыва на 200 м.
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