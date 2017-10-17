В рейтинге FIFA Литва опустилась на самую низкую в истории позицию

В новом мировом рейтинге сборных по футболу FIFA национальная футбольная команда Литвы занимает самое низкое место за всю историю - 145-е, сообщает BNS.
В отборочном цикле Чемпионата мира по футболу сборная Литвы выиграла всего 1 матч из 10, три матча она закончила вничью и шесть матчей проиграла.
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