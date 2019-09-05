В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ

Скопировать ссылку В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, литовская сборная по баскетболу потерпела первое поражение. В важном матче за первое место в группе H воспитанники Дайнюса Адомайтиса уступили сборной Австрали и со счетом 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19).