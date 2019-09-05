На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, литовская сборная по баскетболу потерпела первое поражение. В важном матче за первое место в группе H воспитанники Дайнюса Адомайтиса уступили сборной Австрали и со счетом 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Статьи по теме:

Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу (28)

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...

Литва начала ЧМ по баскетболу с рекордной победы (8)

Литовская сборная по баскетболу стартовала на...

Сборная Литвы по баскетболу - уже в Китае: в гостинице их приветствовал Кевин Пангос

После товарищеского матча со сборной Южной Кореи...

Спорт в Литве

ЧМ по баскетболу: сборная Литвы потерпела первое поражение (6)

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...

Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу (28)

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...

Youssoupha Ndoye, Jonas Valančiūnas

Литва начала ЧМ по баскетболу с рекордной победы (8)

Литовская сборная по баскетболу стартовала на...

В сентябре в Вильнюс приедет Криштиану Роналду

Португальская сборная по футболу объявила состав своей...

Сборная Литвы по баскетболу - уже в Китае: в гостинице их приветствовал Кевин Пангос

После товарищеского матча со сборной Южной Кореи...

TOP новостей

Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы (25)

В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской...

Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (40)

Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...

Во время митинга в защиту Норейки на стене библиотеки снова повесили мемориальную доску (3)

На площади им. Симонаса Даукантаса в Вильнюсе , под...

Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (31)

Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...

В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ (6)

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...