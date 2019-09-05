На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, литовская сборная по баскетболу потерпела первое поражение. В важном матче за первое место в группе H воспитанники Дайнюса Адомайтиса уступили сборной Австрали и со счетом 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19).
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