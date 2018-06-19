В офисе Литовского Национального Олимпийского комитета 18 июня 2018 г. состоялась встреча посла Беларуси в Литве Александра Короля и президента ЛНОК Дайны Гудзинявичюте. Также в международном заседании приняли участие генеральный секретарь ЛНОК Валентинас Пакятурас, руководитель отдела спорта Эйнюс Пяткус и др., сообщила пресс-служба ЛНОК.
Baltarusijos ambasadorius A.Karol ir LTOK prezidentė D.Gudzinevičiūtė
© LTOK nuotr.

По информации пресс-службы посольства Беларуси в Литве, в ходе встречи стороны обсудили ход подготовки Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, перспективы участия литовских спортсменов в указанных соревнованиях, визовые вопросы, а также ряд совместных проектов в спортивной сфере.

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