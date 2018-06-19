По информации пресс-службы посольства Беларуси в Литве, в ходе встречи стороны обсудили ход подготовки Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, перспективы участия литовских спортсменов в указанных соревнованиях, визовые вопросы, а также ряд совместных проектов в спортивной сфере.