По информации пресс-службы посольства Беларуси в Литве, в ходе встречи стороны обсудили ход подготовки Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, перспективы участия литовских спортсменов в указанных соревнованиях, визовые вопросы, а также ряд совместных проектов в спортивной сфере.
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