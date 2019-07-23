После финала литовский пловец уже радовался победе, однако вскоре после этого пришла весь о дисквалификации Рапшиса.

Сообщается, что дисквалифицирован он был за фальстарт.

Он пришел к финишу за 1 мин. 44,66 сек. Это был бы новый рекорд Литвы и лучший результат на чемпионате мира в этом году.

Чемпионом мира стал китаец Сунь Ян 1:44.22, серебро досталось японцу Кацухиро Мацумото – 1:45.22, а бронзу - россиянин Мартин Малютин и британец Данкан Скотт (1:45.63).