После финала литовский пловец уже радовался победе, однако вскоре после этого пришла весь о дисквалификации Рапшиса.
Сообщается, что дисквалифицирован он был за фальстарт.
Он пришел к финишу за 1 мин. 44,66 сек. Это был бы новый рекорд Литвы и лучший результат на чемпионате мира в этом году.
Чемпионом мира стал китаец Сунь Ян 1:44.22, серебро досталось японцу Кацухиро Мацумото – 1:45.22, а бронзу - россиянин Мартин Малютин и британец Данкан Скотт (1:45.63).
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