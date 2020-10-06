У футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус

"Коронавирусом заболел защитник вильнюсского клуба Riteriai Доминикас Бараускас. Игрок изолирован от команды и не примет участие в ближайшем матче", – говорится в сообщении.
Федерация утверждает, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, об этом случае информирована UEFA.
Во вторник литовская сборная летит в Эстонию, где в среду планирует провести контрольные соревнования со сборной этой страны. В Эстонии у игроков будут взяты повторные тесты на коронавирус.
11 октября в Лиге UEFA Литовская сборная должна играть со сборной Беларуси, а через три дня – со сборной Албании.
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