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У игрока Национальной мужской сборной Литвы по футболу Доминикаса Бараускаса выявлен коронавирус, сообщила в понедельник вечером Литовская федерация футбола.
У футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус
© Scanpix

"Коронавирусом заболел защитник вильнюсского клуба Riteriai Доминикас Бараускас. Игрок изолирован от команды и не примет участие в ближайшем матче", – говорится в сообщении.

Федерация утверждает, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, об этом случае информирована UEFA.

Во вторник литовская сборная летит в Эстонию, где в среду планирует провести контрольные соревнования со сборной этой страны. В Эстонии у игроков будут взяты повторные тесты на коронавирус.

11 октября в Лиге UEFA Литовская сборная должна играть со сборной Беларуси, а через три дня – со сборной Албании.

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