Обвинение по этому делу предъявлено троим: президенту Литовской федерации легкой атлетики Брониславасу Вишняускасу, тренеру Паневежского центра физической культуры и спорта, а также тренеру спортивного центра, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в этом деле является Антанас Якимавичюс, тренер по велосипедному трековому спринту.

Предварительное расследование было начато в конце июля 2017 года на основании заявления Литовского антидопингового агентства о возможно незаконном обороте некоторых допинговых веществ с целью их продажи или иного распространения.

Ни один из трёх обвиняемых свою вину не признаёт.

Им грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет.