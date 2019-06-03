Обвинение по этому делу предъявлено троим: президенту Литовской федерации легкой атлетики Брониславасу Вишняускасу, тренеру Паневежского центра физической культуры и спорта, а также тренеру спортивного центра, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в этом деле является Антанас Якимавичюс, тренер по велосипедному трековому спринту.
Предварительное расследование было начато в конце июля 2017 года на основании заявления Литовского антидопингового агентства о возможно незаконном обороте некоторых допинговых веществ с целью их продажи или иного распространения.
Ни один из трёх обвиняемых свою вину не признаёт.
Им грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет.
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