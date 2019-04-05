Триумф "Жальгириса" в Мадриде: историческая победа и путевка в четвертьфинал

Каунасская баскетбольная команда "Жальгирис" второй год подряд попадает в отборочный тур Евролиги. Воспитанники Шарунаса Ясикявичюса 4 апреля со счетом 93:86 (25:27, 21:10, 20:23, 27:26) одержали победу над мадридским "Реалом". Шестая победа подряд дала команде право на путевку в четвертьфинал Евролиги, где чемпионы Литвы встретятся с победителем регулярного сезона стамбульской командой "Фенербахче".
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